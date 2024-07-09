Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 18.388 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.185 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 33.956 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.598 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 gerilemeyle 10.984 puan bulunuyor.
Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1,0826'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.