Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 521,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 18.686 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 8.196 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 34.392 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 7.657 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 gerilemeyle 11.199 puanda bulunuyor.
Cuma günü yüzde 0,3 artışla günü 1,0908'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0890 seviyesinden işlem görüyor.