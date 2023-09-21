Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre ve Norveç’ten gelen politika faiz kararlarının ardından günü düşüşle tamamladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutulmasına karar verildiği bildirirken, İsveç Merkez Bankası (SNB) politika faizinin 25 baz puan artırarak yüzde 4’e yükseltildiğini duyurdu.

SNB, art arda 5 faiz artırımının ardından politika faizini yüzde 1,75’te sabit tutarken, Norveç Merkez Bankası ise politika faizinin 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e çıkarma kararı aldı.

Piyasalar, yarın Japonya Merkez Bankasından (BOJ) gelecek para politikası kararını da yakından izleyecek.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,30 değer kaybederek 454,67 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,33 düşerek 15.571,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 değer kaybederek 7.213,90 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,78 gerileyerek 28.708,55 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 azalarak 7.678,62 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,056 gerileyerek 1,066 seviyesinde bulunuyor.

- Fed, dün politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararı almıştı

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) ise politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı almıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını ifade etmişti.

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) geçen hafta yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, 20 Eylül'den itibaren refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedilmişti.