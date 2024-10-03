Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da çatışmaların artmasıyla işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,93 değer kaybıyla 516,29 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.282,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 gerileyerek 7.477,78 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78 değer kaybıyla 19.015,41 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 azalışla 33.170,03 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.56 itibarıyla yüzde 0,14 düşerek 1,103 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasalarında yatırımcılar Orta Doğu'da artan gerilim ve çatışmaları olumsuz karşıladı.

Stoxx Europe 600 endeksinde yer alan petrol ve gaz şirketleri dışındaki hisselerde düşüş oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB), cuma günü Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulama kararı alma ihtimali otomotiv sektörü hisselerine olumsuz yansıdı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite eylül ayında daraldı. Ağustos ayında 51 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 49,6'ya indi. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Avro Bölgesi'nde ağustosta 52,9 olan hizmet sektörü PMI da eylülde son 7 ayın en düşük değeri olan 51,4'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,3 geriledi.

İngiltere'de hizmet sektöründe büyüme hızı eylülde yavaşladı. Ağustosta 53,7 olan hizmet sektörü PMI eylülde 52,4'e indi.​​​​​​​