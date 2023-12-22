Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Noel tatili nedeniyle dört günlük bir ara öncesi Fransa hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 artışla 477.6 puana ulaştı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama 0,83 değer kaybederken, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri yüzde 0,4 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,04 artarak 7.697,51 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,11 artışla 16.706,18 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26'lık yükselişle 30.353,29 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,03'lük azalışla 7.568,82 puana geriledi.

Şirket hisselerinde spor giyim üreticileri Adidas ve Puma'nın hisselerinde, ABD'li rakipleri Nike'ın dün satış görünümünü düşürmesi ve büyük bir maliyet azaltma programı açıklamasının ardından bugün sırasıyla yaklaşık yüzde 5,3 ve yüzde 7 düşüş yaşandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,018 düşüşle 1,101 seviyelerinde seyrediyor.