Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,42 düşüşle 514,26 puana indi. Teknoloji şirketlerinin hisseleri yaklaşık yüzde 3 gerilerken, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti. Çin'deki zayıf talep nedeniyle 2024'e ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize eden Mercedes-Benz Group hisseleri düşüş gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,49 değer kaybederek 18.720,01 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 düşüşle 7.500,26 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,83 düşüşle 33.762,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 azalarak 8.229,99 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1,117 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasaların odağında bu hafta ABD Merkez Bankasının para politikası kararları yer alırken, Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bıraktı ve para politikasında gevşemeye ilişkin kademeli bir yaklaşım benimseneceğini duyurdu.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre perakende satışlar ağustosta yüzde 1 artış gösterdi, ülkenin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 100'e ulaştı.