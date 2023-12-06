Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Gün içinde madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 1,6, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 2,2 yükselirken, doğal gaz ve petrol şirketlerinin hisseleri yüzde 0,9 değer kaybetti.

Seyahat şirketi Tui, bu yılın eylül ayına kadarki 12 aylık dönemde 551,2 milyon İngiliz sterlini seviyesinde vergilendirme öncesi gelir bildiriminde bulundu.

Tui'nin 2024 yılında faaliyet gelirlerini en az yüzde 25 artırmayı hedeflediğini açıklamasının da etkisiyle şirketin hisseleri yüzde 14 değer kazandı.

Perakende giyim şirketi H&M'in hisseleri yüzde 1,8, telekomünikasyon şirketi Nokia'nın hisseleri ise yüzde 6 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de özel sektör istihdamı kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,17 ile ağustos ayından bu zamana kadarki en düşük seviyesine geriledi.

Mortgage Bankalar Birliği verilerine göre, mortgage başvuruları, 1 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 0,3 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 14 yükseldi.

Analistler, küresel piyasalarda ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankasının şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini belirtti, ülkede çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamaya dikkati çekti.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 864 bin lira, en yüksek 1 milyon 950 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 866 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 936 bin liradan tamamlamıştı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) en "şahin" yetkililerinden Isabel Schnabel'in, dün enflasyonun "dikkate değer" bir yavaşlama gösterdiğini söylemesiyle Avrupa borsalarında görülen pozitif seyir bugün de devam ediyor.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile öngörülere paralel artış gösterdi.

Dün yayımlanan ECB Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek yıl için Avro Bölgesi enflasyon beklentileri sabit kaldı, ekonomik büyüme beklentileri kötüleşti.

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 4'te kalırken, gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi eksi yüzde 1,3'e geriledi.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artarak 460,06 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 7.435,99 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75'lik artışla 16.656,44 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artarak 7.515,38 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81'lik artışla 30,326,29 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 22.37 itibarıyla yüzde 0,259 azalışla 1,077 seviyelerinde seyrediyor.