Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi pozitif ayrıştı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 453,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 15.520 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.683 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 9.516 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 7.172 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 28.658 puanda bulunuyor.
Dün günü yatay bir seyirle 1.0660 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.0650 seviyesinde seyrediyor.