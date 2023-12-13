Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 değer kaybederek 472,46 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 düşerek 16.766,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 7.531,22 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 30.295,69 puana indi.

Öte yandan İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artarak 7.548,44 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,009 azalarak 1,079'a geriledi.

Kimyevi madde üreticisi şirketlerin hisseleri yüzde 1,13 değer kazanırken, telekomünikasyon şirketlerinin hisseleri yüzde 1,27 değer kaybetti.

Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında yer alırken analistler, bankanın bu yılki son toplantısında art arda üçüncü kez politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Analistler, politika kararlarının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), fiyat baskılarının azalmaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, ABD'de ÜFE, kasımda aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Öte yandan, İngiliz ekonomisi ekimde önceki aya göre yüzde 0,3 daralırken, ağustos-ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde büyüme göstermedi. ​​​​​​​Ekonomide ekimde görülen daralmada hizmet sektöründeki yüzde 0,2'lik küçülme en etkili faktör oldu. Üretim sektörü ekimde önceki aya göre yüzde 0,8 ve inşaat sektörü de yüzde 0,5 küçüldü.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ise ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 0,7, Ekim 2022'ye göre de yüzde 6,6 geriledi.

AB'de de sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 gerileme gösterdi.

Almanya'da ise koalisyon hükümeti, haftalar süren müzakerelerin ardından 2024 yılı bütçesi üzerinde anlaşma sağladı. Başbakan Olaf Scholz, Yeşiller Partisinden Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Hür Demokrat Partiden Maliye Bakanı Christian Lindner ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin 2024 bütçesi üzerinde anlaşmaya vardığını ve mevcut borç kısıtlamalarını gelecek yıl da devam ettireceğini duyurdu.