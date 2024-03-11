Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç düşüşle kapandı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 değer kaybıyla 501,49 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 33.315,07 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 azalışla 17.746,27 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalarak 8.019,73 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 7.669,23 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.24 itibarıyla 1,093 seviyesinden işlem gördü.
Küresel piyasaların odağında ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri yer alırken, söz konusu veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında atacağı adımlara ilişkin önem arz ediyor.
ABD enflasyon verilerinin yanı sıra yarın İngiltere'de açıklanacak iş gücü piyasası istatistikleri takip ediliyor.