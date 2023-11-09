Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 444,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 15.242 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.400 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 28.480 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.300 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.040 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0630'da seyrediyor.
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