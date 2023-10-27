Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 432,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 14.723 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.344 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 27.440 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.970 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 6.823 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0550'de seyrediyor.
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