Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kayıpla 457 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 15.936 seviyesinden işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.433 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 29.300 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 9.965 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 7.229 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0940'da seyrediyor.
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