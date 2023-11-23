Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 458 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 15.973 seviyesinden işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.484 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 29.187 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.878 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.270 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0900'da seyrediyor.
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