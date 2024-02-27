Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 496 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 17.440 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.689 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 32.670 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 10.120 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.938 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0860 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, hafta boyunca ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin Fed'in gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

Dün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yıllık Raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetin 2023'te zayıf seyrettiğini ve büyümenin son çeyrekte durgunlaştığını anımsatan Lagarde, "Ücret artışlarının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri üzerinde giderek daha önemli bir etken haline gelmesi bekleniyor." dedi.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart GfK tüketici güven endeksi eksi 29 seviyesinde gerçekleşti.