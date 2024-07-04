Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, İspanya hariç güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 515,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.438 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.202 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 33.958 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.677 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 azalışla 11.027 puan bulunuyor.