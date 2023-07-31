Avrupa borsaları, İtalya hariç, düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları, İtalya hariç haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 470,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 16.439 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalarak 7.680 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.471 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 9.651 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 29.550 puanda bulunuyor.
Cuma gününü yüzde 0,37 değer kazancıyla 1.1019 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,1030 seviyesinde dengelendi.