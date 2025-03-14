Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında İtalya hariç pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 541,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 22.555,49 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.553,59 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 37.869 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 12.828,73 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.939,99 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası karışık seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında ise İtalya hariç pozitif seyir izlenirken tarifelere ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Trump, ABD'de üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

AB'yi dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, dün AB'nin ABD tarifelerine yönelik aldığı karşılık önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin karşı önlemlerine ABD tarafının yine karşılık vermesi durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Gill, "Evet, ABD'den gelecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Buna bir yıldan uzun süredir hazırlanıyoruz." dedi.

Gill, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya başladığı yüzde 25 oranındaki tarifelerden derin üzüntü duyduklarını belirterek, "ABD'yi uygulanan tarifeleri derhal iptal etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise bugün yayımlanan röportajında ticaret savaşlarının küresel ekonomiye zarar vereceğini kaydederek, "Ticareti önemli ölçüde azaltılacak gerçek bir ticaret savaşına girersek bunun ciddi sonuçları olur." dedi.

Analistler, halihazırda resesyon endişeleri gölgesindeki Avrupa ekonomisinin ABD'nin tutumu nedeniyle kar ve pazar payı kaybı ihtimalinin endişeleri artırdığını ifade ederek, AB'nin tarifelere yönelik misilleme adımlarının yakından izlendiğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ocakta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta değişmeyerek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.