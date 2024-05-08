Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne İtalya hariç yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 516 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.491 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.351 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 34.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 artışla 11.088 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 8.130 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0740 seviyesinde seyrediyor.