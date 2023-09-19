Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışının hemen üzerinde 456,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 15.697 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.662 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 9.492 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyirle 7.274 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 28.645 puanda bulunuyor.
Dün yüzde 0,3 artışla 1.0690 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0680 seviyelerinde seyrediyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını anımsatarak, enflasyona dair gelişmelerin Banka'nın kararlarında etkili olacağını bildirdi.
Öte yandan, bölgede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 5,3 artması bekleniyor.
Enflasyonla mücadele kapsamında, Banka'nın faiz silahının dışında başka araçları kullanacağına yönelik beklentilerin de arttığını ifade eden analistler, ECB'nin dolaşımdaki fazla likiditeyle başa çıkması gerektiğini vurguladı.
Analistler bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.