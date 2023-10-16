Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 449,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.172 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.610 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 28.246 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.226 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 7.002 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,2 azalışla 1,05010 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0530'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında hem İsrail-Filistin savaşının devam etmesi hem de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonuna gelindiğine yönelik beklentilerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan, bu hafta Avrupa genelinde yoğun makroekonomik veri takvimi dikkati çekerken, açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, cuma günkü açıklamasında, ECB'nin faiz artırımlarının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve Almanya'da enflasyonun düşüş eğiliminde bulunduğunu dile getirdi.

ECB yetkililerinin kullandıkları tonun gittikçe "güvercinleştiğini" belirten analistler, bu durumun piyasalarda risk iştahını destekleyebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.