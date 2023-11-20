Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen üstünde 456 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 15.907 seviyesinden işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.496 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 29.478 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 9.812 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.256 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0920'de seyrediyor.
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