Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kayıpla 466 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.410 seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 7.500 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 29.900 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.155 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.333 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0870'de seyrediyor.
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