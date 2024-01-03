Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 479 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.778 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.744 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.497 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.193 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.525 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0950'de seyrediyor.
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