Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 478 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.706 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.710 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 30.651 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 azalışla 10.079 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.454 puanda bulunuyor.
Sıradaki Haber