Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 468 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 16.440 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.432 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.080 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.842 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.345 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 1,0880'de seyrediyor.
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