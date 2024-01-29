Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 484 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 16.918 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.646 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 30.359 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 9.922 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.643 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0830'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin para politikalarının yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik fiyatlanmaların sürdüğünü aktaran analistler, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini dile getirdi.

Avrupa'da da bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günkü para politikası kararlarının yanı sıra bölge genelinde hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin bu hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ayrıca faiz indirimlerine en son başlayacak merkez bankalarından biri olacağı öngörülüyor.

Bu arada bugün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi öne çıkıyor.