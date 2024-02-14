Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 483 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 16.872 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.554 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 31.156 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.949 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.621 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0670'te seyrediyor.
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