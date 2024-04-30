Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 508 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.109 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.170 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 34.346 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 azalışla 11.053 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.074 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0707 seviyesinde seyrediyor.