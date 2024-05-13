Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftaya karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 18.759 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.443 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,2 değer kazancıyla 34.735 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 azalışla 11.083 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.214 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0780 seviyesinde seyrediyor.