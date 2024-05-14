Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 18.721 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 8.414 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 34.835 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 11.183 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 8.207 puanda bulunuyor.