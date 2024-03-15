Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde karışık seyirle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 değer kaybederek 504,8 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.727,42 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 17.936,65 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 33.940,03 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,04 artışla 8.164,35 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 22.57 itibarıyla yüzde 0,05 değer kazanarak 1,089 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Ülkede ithalat fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilere paralel, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Hafta içi açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise "Para politikasına ilişkin operasyonel çerçevede yapılan değişikliklerin, politikanın gelecekte etkili, sağlam, esnek ve verimli kalmasını sağlayacaktır." ifadesini kullanmıştı.