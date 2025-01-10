Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında, karışık bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 515,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 20.320 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.309 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 35.347 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 11.840 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.496 puana yükseldi.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının küresel ticaret üzerinde baskı oluşturabileceği endişeleri bölgede hissedilmeye devam ederken, ekonomik aktivitenin zayıfladığına yönelik sinyaller de öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında da ABD'deki haber akışı yakından takip edilirken karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, dün yaptığı açıklamada, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısında bulunurken, sterlin/dolar paritesi, Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 1,2240'ı test etmesinin ardından 1,2300'da dengelendi.

Almanya'da ise Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra ülkede işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.