Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler ve gümrük tarifelerine ilişkin haberlerin etkisiyle karışık seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 554 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 23.970 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.780 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 40.525 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 14.333 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.894 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri risk iştahını törpülüyor.

Avrupa borsalarında ise Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler ve gümrük tarifelerine ilişkin haberlerin yatırımcıların odağında yer almasıyla birlikte karışık seyir izleniyor.

Bölgede Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomistleri, Bankanın internet sitesinde yayımladıkları "Ticaret gerilimlerinin Avro Bölgesi finansal istikrarı üzerindeki riskleri" raporunda, küresel ticari çatışmaların finansal istikrara ve ekonomik büyümeye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bütçeyle yapılabileceklerin sınırlarını sürekli test ettiklerini, acil durumlarda kaynak yaratmakta zorlandıklarını ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'le yapılacak yeni serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin askıya alındığını açıkladı.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,5, aylık bazda ise yüzde 1,2 arttı. Mart ayı konut fiyat endeksi ise yüzde 6,4 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olacağını belirtti.