Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Kaynak: AA
Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 düşüşle 542,9 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 22.480,7 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 38.480 puanda bulunuyor.
İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 13.295 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 7.931,7 puan seviyesindeyken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 8.623,1 puandan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine çevrildi.