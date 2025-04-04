Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 düşüşle 516 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 azalışla 21.474 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,6 kayıpla 36.121 puanda bulunuyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,5 değer kaybıyla 12.887 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.522 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 kayıpla 8.394 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmayı sürdürürken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Avrupa borsaları da satıcılı bir seyir izlenirken, bölge genelinde Trump tarifelerine ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.