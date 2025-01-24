Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında yoğun veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Davos'taki konuşmasından önce pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 532,48 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 21.490 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.580 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 36.298 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 12.030 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 primle 7.957 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajlarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticari politikalar piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, Trump'ın ABD'de yabancı şirketlerin üretim yapmasına yönelik açıklamaları risk iştahını destekliyor.

Trump, dün video konferans ile katıldığı WEF'te, iş dünyasına üretimlerini ABD'de yapmaları çağrısında bulunarak, ABD'de üretim yapmayan şirketlerin ek vergiler ödemek zorunda kalacakları uyarısını yaptı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrildi. Lagarde'ın Davos'ta katılacağı oturum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün takip edilecek konuşmada Trump'ın eleştirdiği Avrupa ile ABD arasındaki ticari ilişkilere yönelik Lagarde'ın yorumlarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde devam eden resesyon endişelerine karşı izlenecek yol haritasına ilişkin sinyaller aranacak.

Öte yandan enflasyon ve resesyon ikilemi Avro Bölgesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, bugün açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nin açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verisinin yanı sıra Almanya, İngiltere, ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri de öne çıkacak.