Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, yeni işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 557,1 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 22.595,16 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.720,8 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 38.913 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 13.178,45 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 8.112,28 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Avrupa tarafında pozitif bir seyir öne çıkarken, yatırımcıların odağı savunma harcamalarının artırılmasına yönelik açıklamalara çevrildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan savunma harcamalarının, Avrupa'da daha yüksek mali açıklara ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu ay AB üyesi ülkelerin ortak harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3'ünün üzerine çıkması gerektiğini söylediği anımsatılan açıklamada, İngiltere'nin savunma harcamalarını 2027'ye kadar GSYH'nin yüzde 2,5'ine çıkarmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'de bu harcamaların denizaşırı yardımlardan yapılacak kesintilerle finanse edileceği ve daha sonra yüzde 3'e çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, Almanya'daki siyasi gelişmeler de takip edilirken, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) başbakan adayı CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümetinin kurulması için görüşmelerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayına ilişkin Gfk tüketici güven endeksi eksi 24,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Günün geri kalanında ABD'de mortgage başvuruları, inşaat izinleri ve yeni konut satışları takip edilecek.