Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 549,78 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.809 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.679,22 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 40.511 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 13.960 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 7.882,57 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikaları stratejilerindeki belirsizlikleri işaret etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalardaki karışık duruma karşın Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde pozitif seyir izliyor. Bölgede Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerine ilişkin haber akışı ve ekonomik veriler yakından takip ediliyor.

Tarifelere ilişkin gelişmeler de gündemdeki yerini korurken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile olumlu görüşme yaptığını ve tarifeler konusunda anlaşma için müzakereleri hızlandıracaklarını söyledi.

Bölgede dün açıklanan makroekonomik verilere göre, Avro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında büyüdü. İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. İngiltere, G7 ülkeleri arasında bu dönemde en hızlı büyüyen ülke olarak öne çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larının yüzde 5'ine çıkarma hedefini desteklediğini söylemesinin ardından savunma hisseleri değer kazandı.

Analistler bugün Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.