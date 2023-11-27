Avrupa borsaları yön belirlemek için ECB'yi izleyecek
Kaynak: AA
Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 459,4 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.007 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.467 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 29.358 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.962 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.299 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0940'da bulunurken, Avrupa'da makroekonomik veriler, bölgede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
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