Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artarak 468,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 16.170 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.690 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.396 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 9.654 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 29.255 puanda bulunuyor.