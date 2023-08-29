Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artarak 458,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 15.835 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 7.440 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.344 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.504 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 28.647 puanda bulunuyor.
Dün günü yüzde 0,21 artışla 1,0819 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1,0810'da dengelendi.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken, Avrupa bölgesinde enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını koruyor.
Bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik veriler yavaşlama işaretleri gösterse de Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri "şahin" yorumlarını sürdürüyor.
ECB Üyesi Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamalarda, bankanın enflasyonla mücadele kapsamında eylülde tekrar faiz artışına gitmesi gerektiğini belirtti.
Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.