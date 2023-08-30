Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 461,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 15.958 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.510 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artışla 7.405 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 primle 9.612 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 29.081,00 puanda bulunuyor.