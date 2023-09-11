Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artarak 458,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 15.830 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.522 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.299 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 9.430 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 28.474 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi de haftaya yüzde 0,2 artışla 1,0720 seviyesinden başladı.