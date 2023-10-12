Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 454,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 15.500 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.650 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.140 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.340 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 28.580 puanda bulunuyor.
Dün yüzde 0,1 artışla 1,0620 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda da önceki kapanışına paralel 1,0620 seviyesinde seyrediyor.
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