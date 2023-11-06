Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 444,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 15.191 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.422 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 28.728 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.293 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.054 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0750'ye çıkarak 14 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.
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