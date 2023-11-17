Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 453,7 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 15.850 seviyesinden işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 7.440 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 29.400 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 9.930 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.200 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1,0830'da seyrediyor.
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