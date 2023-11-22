Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 456,6 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 15.960 seviyesinden işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.503 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 29.254 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 9.869 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.260 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0910'da seyrediyor.
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