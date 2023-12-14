Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 kazançla 480 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 artışla 16.969 seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 7.681 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 30.755 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 10.220 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 7.637 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0890'da seyrediyor.
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