Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Kaynak: AA
Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 477 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 primle 16.650 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.636 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 30.487 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 10.122 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.471 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0960'da seyrediyor.
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